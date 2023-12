Milch-Anhänger rutscht auf Schneematsch: Klemmt Fahrer ein

Bei Schneematsch ist ein Milchlasterfahrer nahe Maselheim (Kreis Biberach) zwischen seinem Anhänger und einer Mauer eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der Mann konnte sich selbst befreien und kam in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Der 47-Jährige hatte am frühen Dienstagmorgen eine ansteigende Straße hinauffahren wollen, was wegen Schneeglätte nicht gelang. Auch der Versuch eines Landwirts, den Milch-Anhänger mit seinem Traktor hinaufzuziehen, scheiterte. Als der Fahrer den abgekuppelten Anhänger von der Steigung zurück aufs Ebene schieben wollte, geriet der Hänger auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen, drehte sich und drückte den Mann gegen die Mauer.