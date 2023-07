Metalle von Firmengelände gestohlen: Verdächtige verhaftet

Zwei Männer, die auf Firmengeländen Metall gestohlen haben sollen, sind verhaftet worden. Die 33 und 45 Jahre alten Männer werden verdächtigt, in Hessen und Baden–Württemberg bei mindestens vier Einzeltaten zwischen Dezember 2022 und Juli 2023 Metalle im Wert von rund 450.000 Euro gestohlen zu haben, wie Polizeipräsidium und Staatsanwaltschaft Heilbronn am Montag mitteilten. Am vergangenen Mittwoch seien vier Gebäude in Baden–Württemberg, Hessen, Rheinland–Pfalz und im Saarland durchsucht worden. Die beiden Männer wurden verhaftet.

Sie sollen bei ihren Einbrüchen auf Firmengeländen die Beute in einem gestohlenen Laster abtransportiert haben. Nähere Ortsangaben wollte die Polizei nicht machen. Bei den Metallen handele es sich unter anderem um Chrom und Titan, sagte eine Sprecherin. Bei den Durchsuchungen wurden zudem Beweismittel und Wertgegenstände sichergestellt.