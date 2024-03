Messerstecherei in Aalen: Fünf Männer verletzt

Bei einer Messerstecherei in Aalen sind fünf Männer verletzt worden. Aus zunächst unbekannten Gründen war es vor einer Gaststätte zu einem Streit gekommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei waren mindestens fünf Männer im Alter von 31 bis 56 Jahren beteiligt gewesen. Der Streit eskalierte in der Nacht zum Samstag. Fünf Männer wurden teils durch Messer verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die Schwere der Verletzungen war zunächst nicht bekannt. Am Montag suchten die Beamten weiter nach Zeugen des Streits.