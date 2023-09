Messerattacke: Polizei nimmt mutmaßlichen Täter fest

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der zwei Männer in Stuttgart mit einem Messer schwer verletzt haben soll. Zunächst sei der 40–Jährige in einer Wohnung im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt mit einem 38–Jährigen in Streit geraten und habe diesem Stichverletzungen zugefügt, teilte die Polizei am Montag mit. Dann verließ er die Wohnung. Ein 32–Jähriger, der sich ebenfalls in der Wohnung aufgehalten hatte, folgte dem 40–Jährigen den Angaben zufolge. An einer Haltestelle fügte Letzterer seinem Verfolger eine Schnittverletzung am Oberkörper zu und flüchtete. Polizisten machten den Mann am Sonntag, am Tag nach den Attacken, ausfindig und nahmen ihn fest. Er sollte am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden. Der Zustand der zunächst lebensgefährlich verletzten Opfer habe sich im Krankenhaus stabilisiert.