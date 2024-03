Messerattacke am Bahnhof Bruchsal: Mann festgenommen

Nach einem lebensgefährlichen Messerangriff auf einen Mann in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der 25-Jährige sei am Mittwoch von Polizisten bei einem anderen Einsatz erkannt worden, wie ein Sprecher am Donnerstag sagte. Er soll auf einem Privatgrundstück in Bretten, im gleichen Landkreis, randaliert haben.

Der Mann und sein mutmaßliches, 37 Jahre altes, Opfer sollen sich immer wieder am Bahnhof in Bruchsal aufgehalten und Alkohol getrunken haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen seien die beiden am Montag in Streit geraten. Dann sei es zu dem Angriff mit dem Messer gekommen. Der 37-Jährige befinde sich aktuell nicht mehr in Lebensgefahr. Der Tatverdächtige sollte im Laufe des Donnerstags einem Haftrichter vorgeführt werden.