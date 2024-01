Merz würdigt Schäuble: „Was für eine Lebensleistung“

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat beim Trauergottesdienst zum Abschied des verstorbenen CDU-Politikers Wolfgang Schäuble dessen Lebensleistung hervorgehoben. „Wir begleiten ihn in Liebe, in Freundschaft und ganz sicher wir alle zusammen in grenzenlosem Respekt. Was für eine Lebensleistung. Was für ein politisches Leben“, sagte Merz am Freitag in einer evangelischen Kirche in Schäubles Heimatstadt Offenburg in Baden-Württemberg.

Schäuble habe „Generationen von Abgeordneten unserer Fraktion eine Prägung mitgegeben, auch mir ganz persönlich. Ohne ihn stände ich heute nicht hier“, sagte der CDU-Chef. „Wir sind über die letzten drei Jahrzehnte immer engere Freunde geworden.“ 16 der bisher 24 Regierungen des Landes habe sein ehemaliger Parteikollege erlebt, fast jeder dritten davon habe er selbst angehört. „Zwei hohe Staatsämter sind ihm versagt geblieben. Er hätte sie ohne Zweifel beide ausgefüllt“, sagte Merz.

Schäuble war am zweiten Weihnachtstag im Alter von 81 Jahren nach langer schwerer Krankheit gestorben. In seiner Laufbahn hatte der Badener wichtige politische Ämter inne: Er war Minister, CDU-Chef, Fraktionsvorsitzender und Präsident des Deutschen Bundestages. Niemand gehörte dem Parlament länger an als er.