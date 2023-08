Fahrzeugbau

Mercedes ruft Hunderttausende Autos in China zurück

Stuttgart/Peking / Lesedauer: 1 min

Der Autobauer Mercedes-Benz hat weiter Ärger mit möglicherweise fehlerhaften Kraftstoffpumpen. (Foto: Marijan Murat/dpa/Archivbild )

Der Autobauer Mercedes–Benz hat weiter Ärger mit möglicherweise fehlerhaften Kraftstoffpumpen. Nach einem größeren Rückruf in den USA ruft der Konzern nun auch in China 231 249 Autos in die Werkstätten, wie die chinesische Aufsichtsbehörde SAMR (State Administration for Market Regulation) am Freitag in Peking mitteilte.

Veröffentlicht: 18.08.2023, 11:47 Von: Deutsche Presse-Agentur