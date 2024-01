Mercedes-Benz gibt Namen für Luxus-Wohnturm in Dubai her

Immobilien

Mercedes-Benz gibt Namen für Luxus-Wohnturm in Dubai her

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Eine Fahne mit dem Logo der Marke Mercedes-Benz, dem Mercedes-Stern, weht vor einem Showroom der Firma. (Foto: Sebastian Gollnow/dpa )

Mercedes-Benz steigt in die Immobilien-Branche ein. Zusammen mit dem Immobilienentwickler Binghatti Properties ist in Dubai ein 341 Meter hoher Wohnturm mit 65 Stockwerken geplant - mit Blick auf das höchsten Gebäude der Welt Burj Khalifa, wie das Unternehmen am Mittwoch in Stuttgart mitteilte.