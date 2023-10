Was haben eigentlich Ronald Reagan und Michail Gorbatschow am Abend des 31. Juli 1991 in Moskau gegessen, als sie bei ihrem Abrüstungsgipfel ein historisches Abkommen unterzeichneten?

Welche Leckerbissen ließen sich Prinz Charles und Lady Diana bei ihrem Kanada-Besuch schmecken? Was hat sich Papst Johannes Paul II. 1979 über den Wolken bei seinem USA-Besuch für ein enormes Menü im Flugzeug einverleibt?

Und wie teuer war im Buchhorner Hof zu Friedrichshafen am 10. August 1941 das Mittagsmenü mit „Königin Suppe, Rehkeule, Rotkraut, Kartoffeln inklusive 50 Gramm Fleisch und 20 Gramm Fett“?

Antworten auf diese und viele Fragen mehr hat Manfred Bertele in über 60 Jahren zusammengetragen. Und zwar in Form von Speisekarten als appetitanregende Dokumente der Zeitgeschichte. Oder wie Bertele es ausdrückt: „Speisekarten sind ein echtes Kulturgut der Menschheit. Sie haben mich als Kind schon fasziniert.“

Dieser Manfred Bertele ‐ aufrechter Gang, weißes Haar um einen lichter werdenden Kopf und ausgeprägte Augenbrauen ‐ hat‘s mit den Zahlen: 22-mal sei er umgezogen in seinem Leben, bevor er in seinen Heimatort Eriskirch am Bodensee zurückgekehrt sei.

Bertele kochte fast überall

Weit über 2000 Speisekarten hat er in 60 Jahren gesammelt, wovon sich mehrere 100 im Museum befinden, nicht zu vergessen 700 Kochbücher. Wenn man aufschreiben möchte, hinter welchen Herden der heute 84-jährige gelernte Koch schon gestanden hat, reicht ein Notizzettel nicht, man nimmt besser gleich einen Atlas.

Um Berteles enorme Mobilität in seinem Beruf zu beschreiben, fragt man am besten, wo er noch nicht gewesen ist. „Ich war nie in Südafrika.“ Und Gemeindearchivar Jürgen Saur schiebt noch hinterher: „Antarktis warst du auch noch nicht.“

Aber sonst hat Bertele die Welt einigermaßen komplett durch. Wenn nicht stationär für längere Zeit ‐ wie zum Beispiel Berlin, Trinidad, New York, Montreal oder Athen ‐ dann für kürzere Zeiten, sozusagen ambulant.

Schmuckloses Gebäude, drei Räume

Von der großen weiten Welt aus betrachtet ist Eriskirch im Bodenseekreis ein ziemlich kleiner Flecken. Das Rathaus in der Schussenstraße ist auch nicht mit dem Empire State Building zu vergleichen.

Noch weniger das schmucklose Gebäude dahinter, in dessen Erdgeschoss sich Berteles Museum auf drei Räume verteilt. Bereits im Flur geht es los mit der sehr speziellen Tour, die Bertele ohne Umschweife sofort beginnt. „Wo liegt der Ursprung des Kochens?“, fragt er und grinst dabei vielsagend.

„Beim Feuer und bei der Jagd!“, antwortet er sich selbst und seine Augen leuchten auf. Ein paar Meter weiter hängen ein paar Bilder der französischen Urväter der modernen Küche: etwa Auguste Escoffier und Brillat Savarin.

Speisekartenmuseum ist einzigartig

Würde man jetzt statt in einen der hell erleuchteten Ausstellungsräume in den ersten Stock gehen, stünde man im Reich von Gemeindearchivar Hans Bertele, dem Cousin von Manfred.

Er und sein Kollege Jürgen Saur kamen auf die Idee, die Speisekarten-Sammlung öffentlich zugänglich zu machen und ins Gebäude des Archivs zu holen. Im November des vergangenen Jahres war es dann so weit: Nach pandemisch bedingten Verzögerungen ging Deutschlands erstes Speisekarten-Museum an den Start.

Soviel er wisse, gebe es kein zweites. Allerdings noch zwei Ausstellungen von Speisekarten in Papiermuseen, sagt Bertele.

Widmungen von Witzigmann und Bocuse

Die Ausstellung in Eriskirch folgt keiner strengen Chronologie. Die Sammlung beinhaltet einerseits historische Speisekarten, die im Umfeld gravierender Ereignisse bei speziellen Menüs zum Einsatz kamen ‐ etwa an Adelshöfen oder im Rahmen politisch, kirchlich oder sportlich bedeutender Ereignisse, etwa der Olympischen Spiele 1972 in München.

Darüber hinaus gibt es eine regionale Abteilung mit Speisekarten aus Restaurants am Bodensee. Und schließlich eine kleine Galerie mit Widmungen berühmter Köche, denen Bertele persönlich verbunden war oder ist, zu nennen wären da die Jahrhundertköche Eckart Witzigmann und Paul Bocuse.

Darüber hinaus erklären Tafeln Ursprung und Bedeutung von Speisekarten. Eine kleine Sammlung von Servier- und Küchenutensilien schließt kulinarische Wissenslücken.

Glück hat, wer das Privileg genießt, von Manfred Bertele persönlich durch die Ausstellung geführt zu werden, die immer samstags von 14 bis 17 Uhr Besucher empfängt, übrigens bei freiem Eintritt.

Was futterte Adenauer in Ravensburg?

Denn für Bertele ist jedes Menü ein Erinnerungsstück auf seiner persönlichen Lebensreise durch die Küchen, Kreuzfahrtschiffe, Fluglinien und später Hotels der Welt. Sein Weg begann in einem Hotel in Ravensburg, wo er seine Kochlehre absolvierte.

Das Hotel Hildenbrand gibt es zwar längst nicht mehr, aber Bertele hat noch die von Konrad Adenauer signierte Menükarte, die die Speisen auflistet, welche der erste Kanzler der jungen BRD am 14. Juli 1961 in Ravensburg zu sich nahm.

Unter anderem „Kalbsmedaillons vom Grill, Pfifferlinge, Erbsle, Kartoffelkügelchen, handgemachte Spätzle“. Anschließend wurden Fruchtsalat, Himbeereis und Mocca serviert.

Beförderung gegen Menu

Wenn man Bertele so erzählen hört, kräftig ist seine Stimme und jedes Wort sitzt, kommt der Verdacht auf, dass er vielleicht überhaupt nur deshalb Koch, Küchendirektor und später Wirtschaftsdirektor der Hotelkette Hilton geworden ist, um Speisekarten zu sammeln.

„Nein, nein ‐ ich wollte schon wirklich Koch werden“, sagt er und lacht. Um an die begehrten Stücke zu gelangen, musste Bertele allerdings manchmal trickreich agieren. Wie etwa bei der Speisekarte, die das Menü von Papst Johannes Paul II. bei seiner USA-Reise 1979 dokumentiert. „Über den Wolken!“, betont Bertele.

Damals war er schon in einer Führungsposition für die Hotelkette Hilton in der Welt unterwegs, als er mit einem Mitarbeiter über seine Sammelleidenschaft ins Gespräch kam. „Da hat der behauptet, er könne die Original-Speisekarte des Papstmenüs besorgen!“ Bertele hat ihm eine Beförderung versprochen, sollte ihm dieses Kunststück gelingen.

„Dass es geklappt hat, sehen sie hier“, sagt Bertele und zeigt auf das feinsäuberlich gerahmte Stück, das unter anderem Hühnchen in Aspik, Roast Beef, Emmentaler, glasierten Schweinebraten und Kartoffelknödel auflistet. Seine Heiligkeit hat im Flugzeug also durchaus nicht wie ein Bettelmönch gefastet, sondern wie ein Fürst gespeist.

Ein Dinner für den Prinz

Apropos Fürst: Zu einer von Prinz Philip signierten Karte in der Ausstellung hat Bertele natürlich auch noch eine Geschichte zu erzählen. Der Gatte von Queen Elizabeth II. hatte bei einem Besuch in Montreal ein Dutzend bedeutender Persönlichkeiten zu einem privaten Dinner geladen, bei dem Manfred Bertele kochte.

„Plötzlich stand jemand hinter mir in der Küche ‐ und das war der Prinz.“ Schnell stellten die beiden Männer fest, dass der Bodensee eine Gemeinsamkeit war ‐ Bertele verbunden durch Eriskirch und Philip als ehemaliger Schüler des berühmten Internats in Salem. „Wir haben englisch und dann wieder deutsch und wieder englisch gesprochen“, erinnert sich Bertele.

Speisekarten und Weltgeschichte

Außerdem bestand der Prinz darauf, dass die Krebse, die der Koch eigentlich bereits geschält zu servieren beabsichtigte, komplett in der Schale aufgetragen werden. „Diese Leute sollen lernen, mit den Händen zu essen“, habe der Duke of Edinburgh unter vergnügtem Grinsen zu ihm gesagt. Entsprechend abenteuerlich habe die Tafel nach dem Mahl ausgesehen.

Dass die Speisekarten Dokumente der Zeitgeschichte sind, zeigt sich nicht nur bei Menüs historischer Gipfeltreffen. Angekommen bei den eingerahmten Speisekarten aus den Restaurants des World Trade Centers, das bei den Terroranschlägen vom 11. September 2001 zerstört wurde, tritt kurz Stille ein bei Manfred Bertele.

„Das benachbarte Hotel, das zu Hilton gehörte, konnte rechtzeitig evakuiert werden. Alle Mitarbeiter sind unverletzt geblieben“, sagt er mit leiser Stimme. Es gibt viele Speisekarten in der Ausstellung, die ein eigentümliches Gefühl auslösen, weil der Anlass ihres Zustandekommens von der Weltgeschichte inzwischen hinweggefegt worden ist. Zum Beispiel die Abkommen zur atomaren Abrüstung, unterzeichnet von Gorbatschow und Reagan, die mittlerweile Makulatur sind.

Hühnerbrühe für 1,25 Mark

Heitere Nostalgie bemächtigt sich des Gemüts bei der Lektüre insbesondere der Preise auf älteren Speisekarten. Man möchte seufzen, wenn man liest, dass 1969 im legendären Restaurant Giraffe in Westberlin die Hühnerbrühe 1,25 und die Seezunge Müllerin Art 8,50 Mark gekostet hat.

Und man erfährt, dass bestimmte Gerichte, die heute praktisch gar nicht mehr angeboten werden, selbstverständlich auf der Tageskarte standen. Etwa „Kalbshirn gebacken mit Sauce Remoulade“. Für 4,75 Mark ein Schnäppchen.

„Es sind übrigens fast alles Originale“, betont Bertele. So auch das älteste Stück seiner Sammlung, eine Speisekarte von den Wittelsbachern aus dem Jahr 1843. Welches die erste Karte überhaupt gewesen sein könnte, ist nicht ganz gesichert. Beim Reichstag in Worms soll Herzog Heinrich von Braunschweig seine Küchenmeister angewiesen haben, alle Speisen des Festmahls auf Pergament festzuhalten.

„Damit sich die Gäste ihren Appetit einteilen konnten“, glaubt Manfred Bertele. Noch älter sind Überlieferungen gemäß Inschriften auf Tontafeln, die zeigen, was auf der Jagd erlegt worden ist, sozusagen als Vorläufer von Speisekarten, wie wir sie heute kennen.

Nomadisches Leben

Eine Speisekarte ist im besten Fall die Liebeserklärung des Küchenchefs an seine Gäste. Und wo wir gerade von Liebe sprechen ‐ wie sieht’s da mit der Ehe von Manfred Bertele aus? Welche Frau lässt sich auf ein derart nomadisches Leben ein mit einem Mann, der vor allem gutes Essen und dessen Aufzeichnung in Menüs im Sinn hat?

„Meine Frau Monika hat mich quasi bei Hilton eingestellt. So haben wir uns kennengelernt.“ Nach den abenteuerlichen Wanderjahren ist sie mit ihrem Mann nach Eriskirch zurückgekehrt. „Obwohl sie Berlinerin ist.“ Es hätte auch gut sein können, dass das Paar in Montreal geblieben wäre.

Gut, dass es anders gekommen ist, sonst wäre es nichts geworden, mit Deutschlands einzigem Speisekarten-Museum. Das hat eigentlich nur einen großen Fehler: Wer sich durch die ganzen Menüs liest, wer all die Köstlichkeiten der Welt aufgeschrieben sieht, wem also die ganze Zeit das Wasser im Mund zusammen gelaufen ist, den überkommt ein beträchtlicher Appetit.

Ein Jammer, dass es weder ein Museumscafé noch ein -restaurant gibt. Es wäre interessant gewesen zu sehen, was Manfred Bertele sich selbst heute auf die Speisekarte geschrieben hätte.