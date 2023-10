Die baden-württembergische Bevölkerung blickt derzeit mit sehr gemischten Gefühlen in die Zukunft. Aktuell sieht jeder dritte Baden-Württemberger den kommenden zwölf Monaten mit Skepsis entgegen.

Rund jeder Vierte blickt zudem mit ausgeprägten Befürchtungen auf die Entwicklung der nächsten Monate. Nur 29 Prozent äußern sich optimistisch.

Damit hat sich der vorsichtige Zukunftsoptimismus, der in den vergangenen Monaten zu beobachten war, wieder spürbar zurückentwickelt.

Diese Ergebnisse zeigt der aktuelle BaWü-Check im Auftrag der baden-württembergischen Zeitungsverlage, der im September 2023 durchgeführt wurde und sich auf 1003 Interviews mit einem repräsentativen Querschnitt der baden-württembergischen Bevölkerung ab 18 Jahren stützt.

Die Gründe für die Skepsis sind bekannt: Die unbefriedigende wirtschaftliche Entwicklung des Landes wird von der Bevölkerung mit großer Sorge verfolgt. Gleichzeitig verliert sie zunehmend das Vertrauen, dass Deutschland seine starke wirtschaftliche Position auch in Zukunft verteidigen kann.

Dazu kommen mit der Inflation, der Flüchtlingsproblematik und dem Krieg in der Ukraine anhaltende Probleme, bei denen eine Besserung aus Sicht der Bevölkerung auf absehbare Zeit nicht zu erwarten ist.

Gleichzeitig stellen die sprunghaft gestiegenen Bauzinsen verbunden mit den ohnehin hohen Baukosten, anhaltende Material- und Lieferengpässe, knappes Bauland und immer neue Verordnungen und Umweltauflagen für den Bausektor immense Herausforderungen dar.

Im Vergleich zum Vorjahr sind im ersten Halbjahr 2023 27 Prozent weniger Wohnungen gebaut worden, bei den Einfamilienhäusern ist die Zahl der Neubauten sogar um 40 Prozent zurückgegangen. Diese Entwicklung verschärft die ohnehin seit Längerem angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt.

Die Bevölkerung registriert diese Entwicklung mit großer Sorge. In der aktuellen Untersuchung wird deutlich, dass das unzureichende Angebot an bezahlbarem Wohnraum für die überwältigende Mehrheit ein großes Problem darstellt.

Insgesamt 85 Prozent bezeichnen es als schwer, in der eigenen Gegend eine bezahlbare Wohnung oder ein bezahlbares Haus zu finden, 52 Prozent sogar als sehr schwer. Lediglich sieben Prozent halten dies für leicht oder sehr leicht.

Eigentümer und besonders Mieter klagen über die hohen Ausgaben fürs Wohnen

Während die Wohnsituation insgesamt von der großen Mehrheit positiv bewertet wird, fühlen sich viele durch die Kosten für das Wohneigentum oder die Miete belastet. 42 Prozent derer, die im eigenen Haus oder einer Eigentumswohnung wohnen, stufen die monatlichen Belastungen für ihr Haus oder ihre Eigentumswohnung als groß oder sogar sehr groß ein. Von den Mietern empfindet sogar jeder Zweite die Belastungen durch die Kaltmiete als groß oder sehr groß.

Im bundesweiten Schnitt belief sich die Mietbelastung, also der Anteil der Bruttokaltmiete am Haushaltsnettoeinkomme, im vergangenen Jahr nach Angaben des Statistische Bundesamtes auf 27,8 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens.

Für die etwa 6,6 Millionen Haushalte, die ihre Wohnung 2019 oder später angemietet haben, war die Mietbelastungsquote mit 29,5 Prozent um 2,7 Prozentpunkte höher als für die etwa 2,7 Millionen Haushalte, die ihren Mietvertrag bereits vor 1999 abgeschlossen haben (26,8 Prozent)

Besonders Mieter mit geringen Einkommen stufen die Nebenkosten als große Belastung ein

Noch stärker belasten Eigentümer wie Mieter die Nebenkosten: 52 Prozent der Wohneigentümer und 57 Prozent der Mieter stufen die Belastungen durch die Kosten für Strom, Wärme und Wasser als sehr groß oder groß ein. Die schwächeren sozialen Schichten ziehen hier erwartungsgemäß eine deutlich kritischere Bilanz als Mieter aus den oberen Sozialschichten.

So stufen 68 Prozent der Mieter mit geringem Haushaltseinkommen ihre Mietnebenkosten als große oder sehr große Belastung ein, von den Mietern mit überdurchschnittlichem Haushaltseinkommen immerhin auch 44 Prozent.

Die Klagen der Bevölkerung über schnell und stark steigende Nebenkosten sind nachweisbar. Seit dem Jahr 2020 sind nach Einschätzung des Immobilienverbands IVD Süd Abwassergebühren und Wasser um jeweils mehr als 10 Prozent teurer geworden, die Müllgebühren um über 11 Prozent, Instandhaltung und Reparatur um knapp 24 Prozent, Energie um gut 57 Prozent.

Klare Mehrheit für einen Mietendeckel – Forderung nach mehr Sozialwohnungen

Die Bevölkerung im Land hat recht klare Vorstellungen davon, wie mehr bezahlbarem Wohnraum am besten zu erreichen ist: So fordert die Bevölkerung von der Landes- und Kommunalpolitik:

... dass sie einen Mietendeckel einführt.

... dass sie Genehmigungsverfahren bei Bauprojekten beschleunigt.

... dass sie mehr Geld in den sozialen Wohnungsbau investiert.

62 Prozent halten es für eine geeignete Maßnahme, dass die Landesregierung eine Obergrenze einführt, wie hoch die Mieten in einer Region sein dürfen. 55 Prozent fordern eine Beschleunigung von Genehmigungsverfahren bei Bauprojekten und nahezu ebenso viele, dass das Land und die Kommunen mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stellen.

Weitere 49 Prozent halten es zudem für sinnvoll, dass die Grunderwerbssteuer gesenkt wird, 39 Prozent, dass die Vergabe von Baugrundstücken vereinfacht wird, 37 Prozent, dass Bauvorschriften gelockert werden, damit mehr bezahlbarer Wohnraum entsteht.

Großer Zuspruch im ländlichen Raum für das Eigenheim – Großstädter sind skeptisch

Mieter klagen weit häufiger über zu wenig Wohnraum als diejenigen, die in der eigenen Immobilie wohnen. Die Bevölkerung in Baden-Württemberg teilt sich dabei ungefähr zur Hälfte in Mieter und zur anderen Hälfte in Wohneigentümer auf. Damit liegt der Anteil der Wohneigentümer zwar über dem Bundesdurchschnitt, insgesamt ist der Immobilienbesitz in Deutschland niedriger als in fast allen anderen europäischen Ländern.

Der Traum vom Eigenheim ist groß, die Kosten für den Erwerb von Wohneigentum jedoch für viele nicht tragbar. Aufgrund einer zunehmenden Verknappung von Bauland stellt sich zudem auch die Frage, ob bei der Planung von Neubaugebieten ganz auf den Bau von Einfamilienhäusern verzichtet werden sollte und man sich stattdessen weitgehend auf Mehrfamilien- und Reihenhäuser beschränken sollte. Nur 30 Prozent der Bevölkerung finden diese Idee jedoch sinnvoll, 45 Prozent halten den Neubau von Einfamilienhäusern hingegen nach wie vor für zeitgemäß.

Solarenergie könnte bei Nutzung älterer Dächer sogar 17 Millionen Haushalte versorgen

Grundsätzlich steht die Bevölkerung einer stärkeren Nutzung erneuerbarer Energien in Privathaushalten mehrheitlich positiv gegenüber. Dies gilt auch für die Solardachpflicht, die seit Mai vergangenen Jahres in Baden-Württemberg gilt und vorsieht, dass bei Neubauten oder größeren Dachsanierungen der Einbau einer Photovoltaikanlage verpflichtend ist.

Jeder Zweite hält die Solardachpflicht für richtig, nur 30 Prozent widersprechen; jeder Fünfte traut sich hier kein Urteil zu. Wenn alle geeigneten Dächer – auch auf älteren Gebäuden – mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet würden, könne man 60 Terawattstunden Strom erzeugen, betont Baden-Württembergs grüner Regierungschef Winfried Kretschmann gerne.

Das entspreche der Jahresleistung von mehr als fünf Atomkraftwerken. Damit könne man 17 Millionen Haushalte versorgen und damit dreimal mehr als Baden-Württemberg habe. Es gebe viele Bedenken gegen eine solche Ausweitung der Pflicht, räumt der Regierungschef ein.