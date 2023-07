Mehrfamilienhaus brennt: Seniorin bei Löschversuch verletzt

Ein Mehrfamilienhaus in Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) ist durch einen Brand unbewohnbar geworden. Eine Seniorin verletzte sich leicht, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer war am Dienstag mutmaßlich infolge eines Defekts beim Aufladen eines alten Handys im ersten Stock ausgebrochen und hatte danach eine Gasflasche zum Explodieren gebracht. In der Folge breitete sich der Brand bis in den Dachstuhl des mehrstöckigen Gebäudes aus.

Eine 83–Jährige bemerkte vom Balkon aus Rauch in ihrer Wohnung und wollte das Feuer mit einer Decke löschen, wobei sie sich leichte Brandverletzungen zuzog. Die Frau konnte das Haus aber wie alle anderen Bewohner vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Ein Nachbar hatte zuvor die Rettungskräfte gerufen. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 300.000 Euro.