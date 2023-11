Brände

Mehrere Verletzte nach Kellerbrand in Spaichingen

Spaichingen / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. (Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild )

Eine Verpuffung hat am Freitagmittag (12:30 Uhr) einen Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Spaichingen (Kreis Tuttlingen) ausgelöst. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde dabei eine 83-Jährige nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt, sie wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Veröffentlicht: 17.11.2023, 17:10 Von: Deutsche Presse-Agentur