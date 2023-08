Unfälle

Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall in Mannheim

Mannheim / Lesedauer: 1 min

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. (Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild )

In Mannheim sind am Samstagabend mehrere Menschen bei einem Verkehrsunfall in der Herzogenriedstraße verletzt worden. Ein Mensch war zunächst noch in einem Fahrzeug eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte.

Veröffentlicht: 12.08.2023, 20:10 Von: Deutsche Presse-Agentur