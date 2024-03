Mehrere Unfälle mit geschätzt 300.000 Euro Schaden auf A5

Bei mehreren Unfällen auf der Autobahn 5 bei Achern (Ortenaukreis) mit insgesamt 13 beteiligten Fahrzeugen ist ein Schaden von geschätzt 300.000 Euro entstanden. Nach ersten Erkenntnissen wurden bei dem Unfall am Donnerstag sechs Menschen leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Insgesamt hätten sich über eine Länge von nur 1,5 Kilometern vier einzelne Unfälle zugetragen. Wie es genau zu den Unfällen kam, war vorerst nicht klar. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der Verkehr wurde wegen des Unfalls auf der Fahrtrichtung Süden an der Anschlussstelle Achern von der Autobahn abgeleitet. Am Nachmittag gab es mindestens vier Kilometer Stau.