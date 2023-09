Mehrere Sperrungen und Staus auf der A5

Geduld beweisen mussten Reisende auf der Autobahn 5: Die Nord-Süd-Verbindung war am Dienstag an unterschiedlichen Streckenabschnitten teils voll gesperrt. Grund waren teils schwere Unfälle und ein Brand.

Bereits am Morgen war ein Schwertransporter bei Herbolzheim (Kreis Emmendingen) in Brand geraten. In Fahrtrichtung Norden war die Autobahn erst voll gesperrt, dann teilweise. Ursache für das Feuer war nach Polizeiangaben vermutlich ein geplatzter Reifen. In der Folge sei der Auflieger des mit einem Bohrgerät beladenen Schwertransports komplett in Brand geraten. Verletzt wurde niemand.

Vermutlich ebenfalls ein geplatzter Reifen an einem Sattelzug war die Ursache eines schweren Unfalls auf der Höhe von Forst (Kreis Karlsruhe). Der 50 Jahre alte Fahrer verlor wohl in der Folge die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen die Mittelleitplanke und wurde aus der Kabine geschleudert. Ein Hubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. Auch hier war die Autobahn in Richtung Süden kurzzeitig komplett, danach teilweise gesperrt. In beiden Fahrtrichtungen bildeten sich mehrere Kilometer lange Staus.

Aus dem Staub machen wollte sich der mutmaßliche Verursacher eines Unfalls mit drei beteiligten Fahrzeugen nahe Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis). Laut Polizei versuchte der alkoholisierte Mann, zu Fuß entlang der Autobahn zu flüchten, wurde aber kurz darauf vorläufig festgenommen. Einen Führerschein hatte er nicht. Eine Person kam nach dem Unfall verletzt ins Krankenhaus. Die Autobahn Richtung Heidelberg zwischen Wiesloch-Walldorf und dem Kreuz Walldorf war bis zum Nachmittag gesperrt.