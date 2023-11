Mehrere Hunderttausend Euro Schaden bei Hausbrand

Bei einem Brand eines Wohnhauses in Albstadt (Zollernalbkreis) ist ein geschätzter Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Das Feuer sei in der Nacht zum Montag in einem angrenzenden Schuppen ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die Flammen hätten dann auf das Gebäude übergegriffen. Der 80 Jahre alte Bewohner rettete sich demnach unverletzt ins Freie. Sein Haus sei vorerst nicht mehr bewohnbar. Was den Brand ausgelöst hatte, war laut Polizei zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.