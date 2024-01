Mehrere Hunderttausend Euro Schaden bei Brand in Wohnhaus

Mehrere Hunderttausend Euro Schaden sind beim Brand in einem Wohnhaus in Waldshut entstanden. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Warum das Feuer in der Silvesternacht im Eingangsbereich der Einliegerwohnung des Hauses ausbrach, ist noch unklar. Das gesamte Haus ist zunächst unbewohnbar. Die dort lebende Familie kam bei Verwandten unter.