Unterallgäu

Mehrere Hunderttausend Euro Schaden bei Brand auf Hof

Legau / Lesedauer: 1 min

Auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr ist ein Blaulicht zu sehen. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

Bei einem Brand auf einem Hof im Allgäu ist nach Schätzungen der Polizei ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Das Feuer sei am Montagmorgen mutmaßlich bei Arbeiten mit einem Trennschleifer in einem Stadel auf dem Anwesen in Legau (Landkreis Unterallgäu) ausgebrochen, teilte die Polizei mit.

Veröffentlicht: 18.09.2023, 14:40 Von: Deutsche Presse-Agentur