Notfall

Mehrere Gebäude evakuiert wegen Gaslecks in Stuttgart

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. (Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild )

Wegen eines Gaslecks in der Stuttgarter Innenstadt hat die Feuerwehr am Samstagnachmittag mehrere Gebäude vorsorglich evakuiert. Per Twitter bat die Feuerwehr darum, den betroffenen Bereich zu meiden.

Veröffentlicht: 22.07.2023, 17:07 Von: Deutsche Presse-Agentur