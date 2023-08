Kriminalität

Mehrere Explosionen: Geldautomat in Rheinnähe gesprengt

Schwanau / Lesedauer: 1 min

Ein gesprengter Geldautomat ist in einem Bankgebäude zu sehen. (Foto: René Priebe/dpa )

In der grenznahen Gemeinde Schwanau (Ortenaukreis) am Rhein haben Räuber bei einer Geldautomatensprengung ein Trümmerfeld hinterlassen und einen hohen Sachschaden angerichtet. Am frühen Donnerstagmorgen sei der Automat nach mehreren Explosionen zerstört worden, teilte die Polizei mit.

Veröffentlicht: 17.08.2023, 12:24 Von: Deutsche Presse-Agentur