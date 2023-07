Mehr Tempo beim Gegensteuern in der Bildungspolitik

Wenn sich Bürgerinnen und Bürger mal wieder darüber aufregen, dass in 16 Bundesländern verschiedene Bildungssüppchen gekocht werden, bemühen Landespolitiker vor allem ein Argument hierfür: Man könne voneinander lernen, sogenannte Best–Practice–Beispiele übernehmen.

Das passiert auch. Ein Beispiel: Baden–Württemberg verabschiedet sich vom Gießkannenprinzip bei der Finanzierung seiner Schulen. Wo die Schülerschaft besonders herausfordernd ist, soll künftig mehr Geld ankommen. Nordrhein–Westfalen etwa tut dies längst. Ein weiteres: Der frühere Bildungsverlierer Hamburg hat seit Jahren eine verbindliche Sprachförderung für Kinder bereits vor der Einschulung. Schoppers Vorgängerin Susanne Eisenmann hatte schon 2017 damit geliebäugelt. Das soll nun kommen, aber wahrscheinlich erst 2025.

Und hier liegt das Problem. Die Erkenntnisse sind da. Etwa jene, dass ein Drittel der Grundschüler einen Sprachförderbedarf hat. So lange der nicht gestillt wird, ist es wenig verwunderlich, dass jeder fünfte Viertklässler nicht einmal die Mindeststandards in Deutsch und Mathe erreicht. Auch die Reaktionen darauf sind da — aber zu zaghaft und zu langsam.

Wenn sich Baden–Württemberg doch schon erfolgsversprechende Lösungen in anderen Bundesländern abschauen kann, warum startet das Land dann nur in drei Schulbezirken mit der neuen Geldverteilung? Warum vergehen acht Jahre, ehe Kinder dann endlich sprachlich fit für die Grundschule gemacht werden? Schopper hat recht, wenn sie sagt, dass Wendungen im Bildungssystem erst nach Jahren Früchte tragen. Um nicht ganze Generationen an Bildungsverlierern zu produzieren, braucht es deshalb beim Gegensteuern mehr Tempo.