Mehr Platz für suchtkranke Straftäter

Seit Jahren steigt die Zahl verurteilter suchtkranker Straftäter, die statt ins Gefängnis in den Maßregelvollzug geschickt werden. Weil auch in Baden–Württembergs Anstalten Platznot herrscht, kommen Dutzende pro Jahr auf freien Fuß. Zwei Maßnahmen sollen den Missstand nun beheben: eine Änderung des Strafgesetzbuchs und mehr Haftplätze — etwa im Faulen Pelz in Heidelberg.

Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) muss den Kopf einziehen, bevor er durch die blaue Stahltür eine Zelle betritt, die hier Zimmer heißen. Ein Bett, ein Schrank, Ein Tisch mit Stuhl. In der Ecke: eine Toilette und daneben ein Waschbecken. Das Zimmer ist hell, frisch weiß gestrichen. Durch das Fenster kann indes nur rausschauen, wer übermenschlich groß ist. „Das ist ein gelungenes, wenn auch nicht ganz einfaches Unterfangen gewesen“, sagt der sichtlich stolze Minister.

Zehn Monate Umbau

Nach nur zehn Monaten ist der Umbau des Faulen Pelzes in der historischen Heidelberger Altstadt fertig. Kurz vor Luchas Besuch am Donnerstag war Bauabnahme, kommenden Dienstag sollen die ersten fünf Patienten einziehen. Beim Personal gibt es noch ein paar Lücken, sagt Michael Eichhorst, Geschäftsführer des Zentrums für Psychiatrie (ZfP) Calw, dem der Faule Pelz organisatorisch angegliedert ist. Besorgt zeigt er sich darüber nicht. „Wir hatten schon vor der offiziellen Ausschreibung die ersten Bewerbungen“, sicher auch wegen des attraktiven Arbeitsorts, sagt er.

Sind erstmal alle vier Stationen belegt, können hier 75, maximal 80 suchtkranke Straftäter untergebracht sein, sagt Eichhorst. Angesichts der landesweit 1468 Behandlungsplätze im Maßregelvollzug klingt das nach keiner großen Anzahl. Laut zuständigem Sozialministerium werde dies aber wohl dazu führen, dass keine suchtkranken Straftäter mehr in die Freiheit entlassen werden müssen. Dies ist dann der Fall, wenn sie zu lange auf einen Platz im Maßregelvollzug warten.

Freiheit statt Maßregelvollzug

Zwar seien die Plätze für sucht– und psychisch kranke Straftäter seit 2017 um 42 Prozent aufgestockt worden, so ein Sprecher Luchas. Laut Justizministerium kamen 2021 dennoch 32 Straftäter frei, 2022 waren es 30, bis zum 11. August dieses Jahres bereit 22. Aktuell warten laut Sozialministerium 68 Menschen in der Organisationshaft auf einen freien Therapieplatz, hinzu kommen 57 sogenannte Selbststeller, die sich auf freiem Fuß befinden, bis ein Platz frei wird.

„Der Maßregelvollzug ist sprunghaft angestiegen“, sagt Lucha. „Das war so eine Dynamik, dass alle Maßnahmen hinterher waren.“ Nicht nur in Baden–Württemberg, betont er. Experten führen das auf eine Passage im Strafgesetzbuch zurück. Paragraf 63 regelt diese Art der Unterbringung für psychisch kranke Menschen. Umstritten war derweil lange der Paragraf 64. Darin heißt es, dass ein Gericht für Verurteilte mit einem „Hang“ zum Drogenkonsum die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt anordnen sollen, um das Risiko neuer Straftaten zu reduzieren. Hanna Kühl, Vize–Vorsitzende des Deutschen Richterbunds in Baden–Württemberg, erklärt das Problem im Strafgesetz so: „Bislang genügte für die Feststellung eines Hangs eine intensive Neigung zum Alkohol– oder Rauschmittelkonsum im Übermaß, die zu einer mehr als nur unerheblichen Beeinträchtigung führte.“

Gesetzestext verschärft

Inzwischen hat die Ampel–Koalition im Bund den Gesetzestext präzisiert. „Voraussetzung soll künftig eine ,dauernde und schwerwiegende Beeinträchtigung der Lebensgestaltung’ sein, erklärt Kühl. Die Novelle soll im Oktober in Kraft treten. „Ob Richterinnen und Richter deshalb zukünftig ,klarer’ entscheiden können, ist schwer zu beantworten“, sagt die Richterin am Mannheimer Landgericht. „Zunächst führt eine Neuregelung immer zu einer gewissen Unsicherheit. Für Klarstellung sorgt erst die Weiterentwicklung der obergerichtlichen Rechtsprechung zu der neuen Regelung.“

Dem Weingartener CDU–Bundestagsabgeordnete Axel Müller, der selbst lange als Richter tätig war, kommt die Neuregelung zu spät. Eine Bund–Länder–Arbeitsgruppe hatte im November 2021 Vorschläge zur Reform des Strafgesetzbuchs vorgelegt. „Die Ampel hat ein Jahr unseren Vorschlag blockiert“, kritisiert Müller. „Wenn unser Vorschlag angenommen worden wäre, hätten wir schon seit einem Jahr eine richterliche Praxis und wüssten, ob die Erwartungen an die Gesetzesänderungen erfüllt werden. Und wir hätten vor allen Dingen etwa drei Dutzend weniger Straftäter auf freiem Fuß.“

Fehlanreize beseitigt

Die Reform an sich lobt er derweil. Unter anderem deshalb, weil sie Fehlanreize beseitige, wie Müller sagt. Im Gegensatz zur normalen Haft, wo Straftäter frühestens nach zwei Drittel ihrer Haftzeit in die Freheit entlassen werden können, war dies beim Maßregelvollzug nach der Hälfte der Zeit möglich. Nun sind es ebenfalls Zweidrittel. „Damit gibt es weniger sachwidrige Anreize für Täter, eine Unterbringung anzustreben“, sagt Kühl.

Nur zwei Jahre darf das Land den Faulen Pelz nutzen. Ein Kompromiss, nachdem die Stadt und Luchas Haus jahrelang um die Nutzung der ehemaligen Haftanstalt gestritten hatten. Die Stadt hatte dem Land nicht geglaubt, dass es den Gebäudekomplex aus dem Jahr 1848 nur vorübergehend nutzt, wenn es elf Millionen Euro in dessen Ertüchtigung steckt. Vertraglich ist nun festgeschrieben, dass spätestens zum Juli 2025 die Patienten verlegt werden.

Neue Plätze entstehen

Bis dahin soll eine neue Klinik mit 100 Plätzen in Schwäbisch Hall entstehen. Speziell für den Suchtmaßregelvollzug seien aktuell 50 Plätzen in Calw im Werden, die 2024 in Betrieb gehen soll, erklärt Luchas Sprecher. Ein weiterer Neubau mit 75 Plätzen ist am ZfP Winnenden geplant. Dieser soll vor allem die anderen Anstalten, die in den vergangenen Jahren zum Teil stark verdichtet wurden, entlasten. Bis es dort soweit ist, dauere es aber noch einige Jahre.