Das Geld wird knapper, Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) will dennoch einen besseren Nahverkehr in Baden-Württemberg erreichen. Zur Finanzierung wirbt er schon lange für einen sogenannten Mobilitätspass - also eine neue Gebühr, die Städte und Kreise erheben sollen.

Aus Freiburg, Karlsruhe und dem Ortenaukreis hat er am Montag für dieses Ansinnen Rückendeckung bekommen.

Empfohlene Artikel Alltagsfragen im Check Kaum ein Autofahrer kennt diese Regel für deutsche Autobahnen - mit Folgen q Wissen

Hinter den Kulissen im politischen Stuttgart ringt die CDU mit Hermann um ein Landesmobilitätsgesetz. Dieses soll nach dem Willen Hermanns auch den Mobilitätspass enthalten.

Diese neue Form einer Nahverkehrsabgabe hatte Hermanns Haus mit 21 Kommunen aus allen Teilen des Landes theoretisch durchgerechnet.

Vier Varianten gibt es dafür:

1) Alle Bürger einer Kommune zahlen eine Abgabe

2) Es zahlen nur Kfz-Halter

3) Eine Stadt führt eine City-Maut wie etwa in London ein

4) Die Arbeitgeber müssen wie in Frankreich zahlen

Hermann verweist auf eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa. Dieses hat jüngst erhoben, dass drei von vier Befragten im Südwesten eine solche Abgabe unterstützten, wenn sie den Betrag zur Nutzung des Nahverkehrs gutgeschrieben bekommen - also etwa für das Deutschlandticket.

Zusätzliche Millionen für den Nahverkehr

Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD, sein Freiburger Kollege Martin Horn und Frank Scherer, Landrat des Ortenaukreises (beide parteilos), sprachen vom Mobilitätspass als interessante neue Einnahmequelle.

„Ein Mehr an ÖPNV setzt eine dauerhaft bessere finanzielle Ausstattung voraus“, sagte etwa Landrat Scherer. Hier könne ein Mobilitätspass helfen.

Würden alle Einwohner im Kreis monatlich zehn Euro zahlen, könnten bis zu 28 Millionen Euro für den Ausbau des Nahverkehrs generiert werden. Entfiele die Gebühr nur auf Kfz-Halter, kämen 15 Millionen Euro zusammen, so Scherer.

Entschieden sei noch nichts, betonten die drei Kommunalpolitiker. Schließlich muss zunächst der Mobilitätspass eingeführt werden, dafür also das Mobilitätsgesetz den Landtag passieren.

Und ob die Nahverkehrsabgabe schließlich in einer Stadt oder einem Kreis tatsächlich kommt, darüber entscheidet der Gemeinderat, respektive Kreistag.

Die mit dem Verkehrsministerium erstellten Berechnungen seien hierfür eine gute Grundlage, so Scherer. „Die Ergebnisse des Prozesses werden eine gute Basis für eine politische Entscheidung der Kreisgremien darstellen.“