Kommentar: Mehr Freiheit für Kommunen beim Straßenverkehr

Subsidiarität ist ein sperriges Wort. Wird es als Prinzip angewandt, kann es aber große Auswirkungen auf den Alltag der Bürger haben, und zwar positive. Es bedeutet, dass sich der Staat nicht in die Belange einer untergeordneten politischen Ebene einmischen sollte, wenn diese ein Problem eigenständig lösen kann. Landauf, landab klagen Bürgermeister und Gemeinderäte, dass dieses Prinzip in Deutschland zu wenig Beachtung finde. Der Staat weiß es besser.

Die Verkehrspolitik ist dafür ein trauriges Beispiel. Ob an einer stark befahrenen Straße ein Tempo-30-Schild aufgestellt werden oder ein Zebrastreifen auf den Asphalt gemalt werden darf, unterliegt strengen Auflagen, festgelegt von Menschen, die die Lage vor Ort nicht kennen. Eine stetig wachsende Initiative von Städten würde zum Beispiel gern mehr Tempo 30 innerorts durchsetzen, stößt aber an gesetzliche Grenzen. Anderes Beispiel: In Bayern sind die Gebühren fürs Anwohnerparken noch immer auf einen sehr geringen Betrag gedeckelt, in Baden-Württemberg sind sie es nicht.

Nun kann man für hohe oder für niedrige Parkgebühren, für etwas schnelleres oder für langsameres Autofahren innerorts sein. Aber warum sollten die Städte und Gemeinden nicht den Spielraum bekommen, in einem größeren Umfang als bisher selbst darüber zu entscheiden?

Was für Freiburg gut und richtig ist, muss für Oberankenreute noch lange nicht passen, und umgekehrt. Darüber zu entscheiden, gibt es Gemeinderäte, in diesem Jahr werden sie in Baden-Württemberg neu gewählt. Es wäre dem Engagement für die Kommunalpolitik dienlich, hätten die Kandidaten das Gefühl, tatsächlich umfassenden Einfluss auf das Geschehen vor Ort zu haben. Da ist Luft nach oben.

Ein Straßenverkehrsgesetz, das den Spielraum der Kommunen erhöht hätte, ist Ende vergangenen Jahres an Widerstand aus den Bundesländern gescheitert. Es wurde bislang nicht einmal der Vermittlungsausschuss zwischen Bundesrat und Bundestag angerufen. Die Folge ist ein bedauerlicher Stillstand. Hoffentlich raffen sich Bund und Länder bald auf, das Thema doch noch einmal anzugehen.