Mehr Erwerbstätige in Baden-Württemberg

Im vergangenen Jahr ist die Zahl der erwerbstätigen Menschen in Baden-Württemberg gestiegen. Sie nahm um 1 Prozent auf im Jahresschnitt rund 6,45 Millionen Personen zu, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Dies war der bisher höchste ermittelte Wert. In den 16 Ländern ergab sich 2023 eine Spannweite der Veränderungsraten zum Vorjahr von minus 0,2 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt bis plus zwei Prozent in Hamburg.