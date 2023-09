In Baden-Württemberg münden 60 Prozent der Ermittlungsverfahren gegen Polizisten und Rettungskräfte in einer Anklage oder einem Strafbefehl.

Das geht aus einer Auswertung hervor, die Justizministerin Marion Gentges (CDU) als Reaktion auf die Zwischenfälle in der Silvesternacht 2022 veranlasst hatte. Sie hält das für eine gute Quote ‐ der SPD-Politiker Boris Weirauch und Polizeigewerkschaften nicht.

Wie viele Straftaten gegen Rettungskräfte gibt es in Baden-Württemberg?

2022 waren es so viele wie noch nie. Das geht aus der polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) hervor. Sie erfasst Informationen am Abschluss eines Ermittlungsverfahrens der Polizei. Ob ein Verdächtiger später verurteilt oder freigesprochen wird, zählt die Polizei nicht.

Demnach gab es im Jahr 2018 knapp 4800 Straftaten gegen Polizisten, 2022 waren es rund 5470. Die Zahl der Delikte gegen Rettungskräfte stieg von 122 auf 205, jene gegen Feuerwehrleute von 17 auf 20. Gegen andere Beschäftigte des öffentlichen Dienstes verzeichnet die PKS im vergangenen Jahr 930 Delikte, ein Plus von 826.

Bei der Mehrzahl der Straftaten, bei denen Polizisten zu den Opfern zählten, leisteten die mutmaßlichen Täter Widerstand gegen die Beamten (2044) oder griffen diese tätlich an (2470). Diese Delikte können nur gegen Vollzugsbeamte begangen werden, sie wurden zum besonderen Schutz von Polizisten geschaffen. Feuerwehrleute, Rettungskräfte und Behördenmitarbeiter wurden vor allem Opfer von Rohheitsdelikten ‐ also etwa körperlichen Attacken.

Wie viele landen vor Gericht?

Nach Attacken auf Retter und Polizisten an Silvester 2022 in Baden-Württemberg startete das Justizministerium zwei Sonderauswertungen, um diese Frage zu beantworten. Die Ergebnisse liegen der „Schwäbischen Zeitung“ vor.

Ergebnis: Gab es den Verdacht von Straftaten gegen Polizisten, so endeten die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in knapp 60 Prozent der Fälle mit einem schriftlichen Strafbefehl oder einer Anklage vor Gericht. Dieser Wert hat sich seit der letzten Abfrage dieser Art für 2017 nicht gravierend verändert.

Weitere 14 Prozent der Fälle musste die Staatsanwaltschaft 2022 einstellen, weil sie etwa keine Tatverdächtigen ermitteln konnte oder keine belastbaren Beweise fand. Beispiel: Ein Polizist wird aus einer Gruppe heraus beleidigt. Damit gab es aus Sicht der Behörden keine Chance auf eine Verurteilung. Insgesamt stellten die Staatsanwälte zwei Prozent der Verfahren gegen Zahlung einer Auflage ein, in drei Prozent wegen Geringfügigkeit.

Eine weitere Auswertung beschäftigt sich mit Ermittlungen der Staatsanwaltschaften zu Straftaten gegen Rettungskräfte. Hier endeten etwas mehr als die Hälfte der Verfahren mit einem Strafbefehl oder einer Anklage. Etwas mehr als fünf Prozent der Fälle wurde gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt, sieben Prozent wegen Geringfügigkeit,

Straftaten gegen andere Opfer als Retter oder Polizisten landen seltener vor Gericht. Das geschieht in Baden-Württemberg laut Justizministerium nur bei jedem fünften Fall. Gegen Auflagen oder wegen Geringfügigkeit eingestellt werden im Schnitt neun Prozent aller Ermittlungsverfahren im Südwesten. Das ist auch im Rest Deutschlands so.

Warum werden so viele Verfahren eingestellt?

Das hat verschiedene Gründe. So zeigen Bürger zum Beispiel auch vermeintliche Straftaten bei der Polizei an, die sich am Ende nicht als solche herausstellen ‐ etwa, wenn ein Nachbar einen anderen wegen vermeintlicher Verstöße anzeigt, die sich am Ende nicht als Straftat erweisen. Dieses Phänomen kommt besonders oft vor, wenn es nicht um Polizisten oder Retter als Opfer geht.

Empfohlene Artikel Prozessauftakt zu Gewalttat Versuchter Mord an Polizisten in Ulm: Drei junge Männer vor Gericht q Ulm

Oft gab es zwar tatsächlich eine Straftat, doch der Verdächtige lässt sich nicht ermitteln oder es fehlt jeder Beweis für sein Vergehen. Schuldunfähigkeit ist ein weiterer Grund für Einstellung von Verfahren. Wird gegen einen Verdächtigen noch bei einer weiteren schwereren Tat ermittelt, werden die Verfahren verbunden und eines eingestellt. Das bedeutet also nicht, dass der mutmaßliche Täter ungestraft bleibt.

Wie sind die Zahlen einzuschätzen?

Die Sanktionspraxis bei Straftaten gegen Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr sei in Baden-Württemberg „äußerst streng“. Schließlich endeten 60 Prozent solcher Fälle mit Strafbefehl oder Anklage ‐ das seien deutlich mehr als bei anderen Straftaten, wo dies nur in jedem fünften Fall geschieht.

Respektlosigkeiten, Beleidigungen und tätlichen Übergriffen auf die Angehörigen der „Blaulicht“-Familie treten wir mit Entschlossenheit und allen gesellschaftlichen und staatlichen Mitteln entgegen Justizministerin Marion Gentges

Eine hundertprozentige Aufklärungsquote könne es nicht geben, ergänzte eine Sprecherin. Auch, weil bei Taten im Blaulicht-Umfeld sehr viele Verdächtige zum Tatzeitpunkt in einem psychischen Ausnahmezustand seien ‐ was zu Einstellungen der Verfahren wegen Schuldunfähigkeit führen könne.

Der Oppositionspolitiker Boris Weirauch (SPD) wertet das etwas anders. „Diese Straftaten sind Signale einer zunehmenden Verrohung in unserer Gesellschaft, bei der unser Rechtsstaat eine rote Linie ziehen muss.“

Gundram Lottmann, Chef der Gewerkschaft der Polizei (GdP) sagte der „Schwäbischen Zeitung“: „Wenn 60 Prozent der Straftaten gegen Einsatzkräfte wie der Polizei, Feuerwehr, Rettungskräfte und andere Helfer in einer öffentlichen Anklage oder einem Strafbefehl münden, dann bedeutet dies, dass 40 Prozent zur Einstellung kommen. Diese Quote ist nicht hinnehmbar.“

Ralf Kusterer, Landeschef der zweiten großen Polizeigewerkschaft DPolG, hält die Quote ebenfalls für „erschreckend“ niedrig. Besorgniserregend sei, dass immer mehr Verfahren auch wegen Schuldunfähigkeit der Verdächtigen eingestellt würden. „Das ist eine tickende Zeitbombe“, so Kusterer. Er lobte, dass die CDU-Justizminister Guido Wolf und Gentges seit 2016 deutlich mehr Staatsanwälte und Richter eingestellt hätten.