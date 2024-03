Mehr als 100 Millionen Euro für den ländlichen Raum

Ob Dorfbäckerei, Wohnungen auf einer alten Brache oder neue Arbeitsplätze auf dem Land: Das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) ist der wichtigste Fördertopf für Kommunen im ländlichen Baden-Württemberg - und das seit 1995. Wohin dieses Jahr wie viel Geld fließen soll, hat der zuständige Minister Peter Hauk (CDU) am Freitag in Stuttgart vorgestellt. Ein Überblick:

Wie viel Geld gibt es?

1541 Projekte wurden mit einem Volumen von 155 Millionen Euro beantragt. 1113 davon, verteilt auf 429 Gemeinden, bekommen einen Zuschlag. Dafür fließen in diesem Jahr 104,4 Millionen Euro - vier mehr als 2023. Mit dem Geld werden laut Hauk Investitionen von knapp 756 Millionen Euro ausgelöst.

Obwohl der Fördertopf stärker gefüllt ist als im vergangenen Jahr, sind die privaten Investitionen um mehr als 100 Euro gesunken, zudem werden weniger Projekte und Gemeinden bedacht. Warum das so ist, erklärt Hauk mit einer Anpassung bei der Förderung. Die Obergrenzen seien über zehn Jahre gleich geblieben. „Die haben wir angepasst, weil alle Kosten gestiegen sind. Für die einzelnen Projekte gibt es jetzt mehr Geld“, sagte Hauk.

Die Kommunalverbände lobten das Programm als „zentrales Strukturförderprogramm für die Städte und Gemeinden im Ländlichen Raum“, wie Gemeindetagspräsident Steffen Jäger sagte. Es trage dazu bei, dass es neben starken Städten auch weiter starke ländliche Regionen geben könne.

Das investierte Geld zeigt laut Landkreistagspräsident Joachim Walter zudem den Willen, den ländlichen Raum „auch künftig als attraktiven Arbeits- und Wohnort mit hoher Lebensqualität und großem gesellschaftlichen Zusammenhalt zu festigen. In diesen nicht einfachen Zeiten liegt darin ein wichtiges Signal“.

Wohin fließt das meiste Geld?

Mit fast sieben Millionen Euro ist die zweithöchste Summe für 65 Projekte im Kreis Ravensburg bestimmt. Nur in den Kreis Waldshut fließt mit 7,3 Millionen Euro mehr. Im Gebiet der „Schwäbischen Zeitung“ ist der Kreis Sigmaringen zudem mit 5,5 Millionen Euro für 77 Projekte bedacht, es folgen die Kreise Biberach (4,4 Millionen Euro/65 Projekte), Ostalb (3,9/34), Alb-Donau und Tuttlingen (je 3,5/45 und 31), Zollernalb (2,6/34) und Bodensee (2,2/25).

Und wofür gibt es Geld?

Wie in den Vorjahren verteilt sich die Förderung auf vier Schwerpunkte:

Den größten Batzen gibt es für Innenentwicklung/Wohnen . Allein hierfür sind 53,6 Millionen Euro eingeplant. Damit ist mehr als die Hälfte des Geldes etwa für Sanierungen und Neubauten in Ortskernen oder für die Umgestaltung leer stehender Bauernhöfe vorgesehen. 1222 Wohnungen sollen so entstehen.

. Allein hierfür sind 53,6 Millionen Euro eingeplant. Damit ist mehr als die Hälfte des Geldes etwa für Sanierungen und Neubauten in Ortskernen oder für die Umgestaltung leer stehender Bauernhöfe vorgesehen. 1222 Wohnungen sollen so entstehen. Im Bereich Grundversorgung werden 33 Vorhaben mit drei Millionen Euro gefördert. Dieses Geld ist für Dorfbäckereien, Arztpraxen und Landgasthöfe gedacht.

werden 33 Vorhaben mit drei Millionen Euro gefördert. Dieses Geld ist für Dorfbäckereien, Arztpraxen und Landgasthöfe gedacht. Mit 17 Millionen Euro im Förderschwerpunkt Arbeit werden laut Hauk 182 Unternehmen unterstützt. Diese planten dadurch 964 Mitarbeiter neu einzustellen und mehr als 2000 Arbeitsplätze zu sichern.

werden laut Hauk 182 Unternehmen unterstützt. Diese planten dadurch 964 Mitarbeiter neu einzustellen und mehr als 2000 Arbeitsplätze zu sichern. Weitere 20 Millionen Euro sind für den Bereich Gemeinschaftseinrichtung eingeplant. Damit können laut Hauk nun 48 Räume entstehen, in denen sich Menschen begegnen können - etwa im Dorfgemeinschaftshaus oder beim Altenkaffee.

Manche Kommunen werden zudem über mehrere Jahre gefördert - zum Beispiel Schönau. Über fünf Jahren seien 4,5 Millionen Euro in die Gemeinde und deren Verwaltungsverband geflossen, sagte Bürgermeister Peter Schelshorn (CDU) am Freitag in Stuttgart. Entstanden sei etwa eine neue Mehrzweckhalle. Zudem haben fünf Gemeinden im Verband ihre Bauhöfe auf einen konzentriert, ergänzte Hauk. Das spare Geld und die Flächen könnten anderweitig genutzt werden.

Was ist neu dieses Jahr?

Erstmals gab es auch Geld für klimasensible Modellprojekte. Denn, so Hauk: „Der Klimawandel ist global zu beobachten, auch in Baden-Württemberg.“ Er spricht etwa von der Idee der Schwammdörfer, die Starkregen auffangen und für spätere Nutzung speichern. Das Interesse an dieser neuen Fördermöglichkeit war gering. Lediglich zwei Projekte erhalten nun Geld. „Aber ich bin optimistisch, dass klimasensible Projekte zunehmen werden.“

Kaum debattiert werde mehr über Bauen mit Holz - ein weiteres Instrument, mit dem Hauk seit einigen Jahren für mehr Klimaschutz im ELR sorgen will. Unternehmen müssen mit ihrem ELR-Geld mit Holz bauen, für Kommunen und Privatleute gibt es einen Zuschlag von fünf Prozent, wenn sie sich dafür entscheiden. Die Hälfte der Mittelempfänger tun das laut Hauk.

Woher kommt das Geld?

Das Geld stamme zum überwiegenden Teil aus dem Landeshaushalt, sagte Hauk und nannte als Summe rund 100 Millionen Euro. Ein kleiner Teil fließt vom Bund über die Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK). Hier hat die Bundesregierung aus Spardruck den Rotstift angesetzt.

Der Bundeshaushalt muss zwar noch den Bundesrat passieren, die GAK-Mittel sollen aber um 200 Millionen Euro gekürzt werden, betonte Hauk. Das betreffe Baden-Württemberg mit etwa 20 Millionen Euro. Auf das ELR-Programm habe das zwar kaum Auswirkung, wohl aber auf die Co-Finanzierung anderer Förderprogramme, etwa das Leader-Programm der EU, das ebenfalls zur Entwicklung strukturschwächerer Regionen gedacht ist.