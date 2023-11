Medizinischer Notfall vermutet: Mann verursacht Unfall

Ein Autofahrer soll in Bodman-Ludwigshafen (Kreis Konstanz) absichtlich einen leichten Auffahrunfall verursacht haben, weil er im anderen Wagen einen medizinischen Notfall vermutete. Ein 47-Jähriger hatte während der Fahrt auf einer Bundesstraße nach seiner vom Beifahrersitz heruntergefallenen Laptop-Tasche gegriffen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dadurch war der Mann mit dem Auto am Mittwochabend nach links auf die Gegenfahrbahn gekommen.

Ein 27-Jähriger überholte den Wagen den Angaben nach und bremste ihn gezielt aus, um Schlimmeres zu verhindern. Dabei kam es zum Kontakt der beiden Autos. Beide Fahrer blieben bei dem Vorfall unverletzt.