Bundesliga

Medien: Wout Weghorst vor Rückkehr zu Hoffenheim

Zuzenhausen / Lesedauer: 1 min

Wout Weghorst (r) im Trikot von Manchester United in Aktion. (Foto: Dave Thompson/AP/dpa/Archivbild )

Wout Weghorst steht Medienberichten zufolge vor einer Rückkehr in die Fußball–Bundesliga. Wie die „Bild“ am Dienstag meldete, soll der 23–malige niederländische Nationalstürmer für ein Jahr an die TSG 1899 Hoffenheim ausgeliehen werden.

Veröffentlicht: 08.08.2023, 13:53 Von: Deutsche Presse-Agentur