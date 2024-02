Medien: Ehemalige RAF-Terroristin Klette in JVA Vechta

Die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette sitzt übereinstimmenden Medienberichten zufolge aktuell in Untersuchungshaft in der JVA Vechta. Die 65-Jährige ist demnach vom Amtsgericht Verden in das Frauengefängnis in der Justizvollzugsanstalt in Vechta gebracht worden. Weder die zuständige Staatsanwaltschaft in Verden noch das Justizministerium in Hannover wollten sich auf Anfrage dazu äußern. Klette war am Dienstag in Berlin gefasst worden. Sie war gemeinsam mit den noch gesuchten RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg schon in den 1990er Jahren untergetaucht.