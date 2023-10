Testspiel

Massimo trifft doppelt: VfB gewinnt gegen Wiesbaden

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Stuttgarts Roberto Massimo in Aktion. (Foto: Tom Weller/dpa )

Der VfB Stuttgart hat nach dem guten Start in die Saison der Fußball-Bundesliga seine Formstärke auch in einem Testspiel in der Länderspielpause unterstrichen. Die Schwaben setzten sich am Donnerstag gegen den Zweitligisten SV Wehen Wiesbaden mit 5:1 (2:0) durch.

Veröffentlicht: 12.10.2023, 16:35 Von: Deutsche Presse-Agentur