Maskierter Mann bedroht Männer mit Pistole und raubt sie aus

Reutlingen / Lesedauer: 1 min

Ein Unbekannter soll in Reutlingen drei junge Männer mit einer Waffe bedroht und ausgeraubt haben. Die Männer im Alter von 19, 20 und 21 Jahren hielten sich deren Angaben zufolge an einer Parkbank auf, als der Unbekannte zunächst an ihnen vorbeiging, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte.

Veröffentlicht: 21.12.2023, 13:03 Von: Deutsche Presse-Agentur