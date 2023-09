2. Bundesliga

Marino wechselt auf Leihbasis von Karlsruhe nach Walldorf

Stefano Marino stürmt künftig für den FC-Astoria Walldorf. (Foto: Uli Deck/dpa )

Fußball–Zweitligist Karlsruher SC verleiht Stefano Marino an den badischen Pokalsieger FC–Astoria Walldorf. Dort soll der 19 Jahre alte Mittelstürmer „den nächsten Entwicklungsschritt in seiner aussichtsreichen Karriere“ machen, wie der KSC am Freitag mitteilte.

Veröffentlicht: 01.09.2023