Maria startet erfolgreich ins Tennis–Turnier

Zum Auftakt ihrer Hartplatz–Saison ist Tennisspielerin Tatjana Maria beim Turnier in Warschau Laura Siegemund in die zweite Runde gefolgt. Die aktuelle deutsche Nummer eins setzte sich am Dienstag gegen die Serbin Natalija Stevanovic 6:3, 6:1 durch. Im Achtelfinale trifft die 35–Jährige aus Bad Saulgau auf das dänische Tennis–Talent Clara Tauson. Schon am Montag hatte die Metzingerin Siegemund den Zweitrundeneinzug bei der mit 259.303 US–Dollar dotierten Veranstaltung perfekt gemacht.