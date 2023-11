Manuel Hagel ist neuer Parteivorsitzender der Südwest-CDU

Der 35-jährige Manuel Hagel aus Ehingen im Alb-Donau-Kreis ist neuer Landesvorsitzender der CDU in Baden-Württemberg. Auf einem Parteitag in Reutlingen wählten ihn 91,5 Prozent der Delegierten am Samstag ins Amt. Gegenkandidaten traten nicht an.

Hagel folgt damit auf Thomas Strobl (63). Der Jurist führte die CDU in Baden-Württemberg seit 2011. Er übernahm das Amt von Stefan Mappus, nachdem die CDU sich zum ersten Mal seit Jahrzehnten nicht mehr in Regierungsverantwortung wiederfand. Seither führt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) das Land, zunächst in einem Bündnis mit der SPD, seit 2016 mit der CDU als Juniorpartner.

Bereits vor dem Parteitag in Reutlingen hatte Strobl angekündigt, nicht mehr für den Landesvorsitz kandidieren zu wollen und Hagel als Nachfolger vorgeschlagen. Strobl bleibt Innenminister in Baden-Württemberg.

Der Diplom-Bankbetriebswirt Hagel sitzt seit 2016 im Stuttgarter Landtag. Im selben Jahr machte ihn Strobl zum Generalsekretär der Landespartei. Das Amt legte Hagel 2021 nieder, als ihn die CDU-Abgeordneten im Landtag zu ihrem Vorsitzenden wählten. Er gilt als Hoffnungsträger seiner Partei und soll die Vorherrschaft der Grünen in Baden-Württemberg beenden.

Als neuer Landeschef ist Hagel derzeit Favorit für die CDU-Spitzenkandidatur im Landtags-Wahlkampf 2026 – und könnte bei einem Erfolg Nachfolger des amtierenden Ministerpräsidenten Kretschmann werden. Hagel lebt mit seiner Freu und zwei Söhnen in Ehingen.