„Er hat eine besondere Art an sich“

Manfred Tries - Unternehmer und Jäger

Tries kann sich noch gut an sein erstes Treffen mit Manuel Hagel erinnern. „Damals kam er in seiner Funktion als Ehinger Sparkassen-Chef zu mir. Er hat damals als junger Mann schon einen sehr kompetenten Eindruck gemacht. Hagel kommt aus dem Stand der Unternehmer, hat eine berufliche Vergangenheit, was leider nicht jeder Berufspolitiker hat“, so Tries.

An Situationen, an denen Hagel in den Folgejahren gescheitert sei, könne sich Tries nicht erinnern. „Er hat eine besondere Art an sich. Er kann Menschen sehr gut zuhören. Ich freue mich auch immer, wenn er mal bei mir anruft. Ich weiß auch, dass das Ende seiner politischen Laufbahn längst noch nicht erreicht ist. Ich erwarte, dass er Ministerpräsident wird. Und eines Tages vielleicht auch Bundeskanzler“, betont der Unternehmer, der auch froh darüber ist, dass er die Kreisjägervereinigung gerettet hat.

„Als Hagel für ein Jahr das Amt des Kreisjägermeisters übernommen hat, tat er das, um die Vereinigung zu retten. Das rechne ich ihm sehr hoch an“, sagt Tries.