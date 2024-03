Mannheimer Polizeipräsident überraschend gestorben

Der Präsident des Polizeipräsidiums Mannheim, Siegfried Kollmar, ist tot. Er sei am Dienstagabend nach einer geplanten Operation überraschend gestorben, teilte das Innenministerium am Mittwoch mit. Kollmar wurde laut Polizeipräsidium Mannheim 62 Jahre alt.

Innenminister Thomas Strobl (CDU) zeigte sich betroffen. „Die Polizeifamilie in Baden-Württemberg nimmt Anteil an seinem plötzlichen Tod“, sagte Strobl laut der Mitteilung. „Unsere Gedanken in diesen schweren Stunden gelten seiner Familie und seinen Freunden. Siegfried Kollmar war ein Polizist mit Leib und Seele, geradlinig, ein Macher, der anpackt und nach vorne denkt, ein Polizist, der sich immer für seine Polizei eingesetzt hat.“ Kollmar war demnach 1979 in die Polizei eingetreten und seit 2021 Polizeipräsident in Mannheim.

Das Polizeipräsidium Mannheim reagierte ebenfalls bestürzt. „Die Beschäftigten des Polizeipräsidiums sind tief betroffen vom Tod ihres Dienststellenleiters“, hieß es in einer Mitteilung. Die Dienststelle werde bis auf Weiteres durch Polizeivizepräsidentin Ulrike Schäfer geleitet.

Das Mannheimer Polizeipräsidium ist das größte regionale Polizeipräsidium im Land. Es ist für die Sicherheit von rund einer Million Menschen im Nordwesten Baden-Württembergs zuständig.