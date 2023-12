Feuerwehreinsatz

Mannheimer Innenstadt: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Baden-Württemberg / Lesedauer: 1 min

Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

In der Mannheimer Innenstadt ist es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sei am frühen Samstagmorgen ein Kinderwagen im Eingangsbereich des Hauses in Brand geraten.

Veröffentlicht: 02.12.2023, 09:20 Von: Deutsche Presse-Agentur