Ein 51-Jähriger soll in Böblingen einen zehn Jahre alten Jungen in einen Kleintransporter gezerrt haben. Zwei Zeugen hörten am Mittwoch die Hilferufe des Jungen und befreiten ihn aus dem Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte.

Die beiden Bauarbeiter hielten den Tatverdächtigen fest, sodass die Polizei den Mann vorläufig festnehmen konnte.

Der 51-jährige Deutsche wurde mittlerweile in eine Psychiatrie gebracht.

Ein Video zur Tat kursiert auf der Plattform X und in verschiedenen Elterngruppen. Die Polizei wollte aus ermittlungstaktischen Gründen keine Stellungnahme zu dem Video geben.

Hier sehen Sie das Video:

Laut einem Bericht des „SWR“ hätte der Wagen des Tatverdächtigen abgeklebte Scheiben gehabt. Innen sei der Wagen mit Matratzen ausgelegt gewesen, berichtete einer der Bauarbeiter.

Der Junge sei aus dem Kofferraum befreit worden, dann hätten er und sein Kollege den Tatverdächtigen festgehalten. Ein dritter Arbeiter habe seinen Bagger vor dem Wagen geparkt, so dass der Mann nicht habe losfahren können.

Zusammenhang zu Vorfall in Donaueschingen?

Nach dem mutmaßlichen Entführungsversuch prüft die Polizei nun einen Zusammenhang zu einem Vorfall in Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis). Wie ein Sprecher mitteilte, stehen die jeweils zuständigen Polizeipräsidien Ludwigsburg und Konstanz im Austausch.

Bereits am Montag soll demnach ein Unbekannter ein acht Jahre altes Mädchen aus einem Kleintransporter heraus gefragt haben, ob es mitfahren wolle. Das Kind lehnte ab und die Eltern verständigten die Polizei, nachdem die 8-Jährige ihnen von dem Vorfall erzählt hatte. Die Polizei prüfe nun, ob es sich in beiden Fällen um den gleichen Mann handeln könnte, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz.