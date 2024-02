Mann würgt Mitarbeiterin in Schnellimbiss

Eine 30 Jahre Imbissmitarbeiterin ist in Reutlingen bei einer Auseinandersetzung von einem Mann angegriffen und gewürgt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, gerieten der 28-jährige Mann und der Imbissinhaber am späten Samstagabend in einen Streit, als der Mann vom Inhaber Geld forderte. Der 28-Jährige habe den Inhaber und seine Mitarbeiterin mit einem Wetzstahl bedroht, die Frau wurde außerdem gewürgt und leicht verletzt. Der Imbissinhaber händigte dem Mann daraufhin Geld aus. Die Polizei wurde gerufen, sie konnte den Mann noch vor Ort widerstandslos festnehmen.