Mann würgt 67-Jährigen fast zu Tode

Ein 42-jähriger Mann soll den Vater seiner Lebensgefährtin in Göppingen fast zu Tode gewürgt haben. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

Demnach war der Verdächtige am vergangenen Sonntag in einen heftigen Streit mit dem späteren Opfer geraten und hatte den 67-Jährigen angegriffen und gewürgt. Erst als dessen Frau dazwischen ging, habe der 42-Jährige von dem Mann abgelassen. Danach weckte er seine Freundin und flüchtete gemeinsam mit ihr. Der Vater wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Der mutmaßliche Täter wurde noch am Tatabend im Kreis Böblingen festgenommen, wie es weiter hieß. Das Motiv sei noch unklar.