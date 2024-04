Mann wird von Baum getroffen und stirbt

Ein Mann ist bei Fällarbeiten in Sulzbach an der Murr (Rems-Murr-Kreis) von einem fallenden Baum erfasst und tödlich verletzt worden. Der 43 Jahre alte Arbeiter sei am Dienstag noch am Unfallort gestorben, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit. Die Kriminalpolizei ermittle nun zum Hergang des Unfalls, hieß es in einer Mitteilung.