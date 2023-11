Mann wird von Auto erfasst und meterweit weggeschleudert

Ein Fußgänger ist beim Überqueren einer Straße in Calw von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 51-Jährige sei durch den Zusammenprall etwa 18 Meter durch die Luft geschleudert worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Ersten Erkenntnissen zufolge erfasste der 63 Jahre alte Autofahrer den Mann am Freitag an einer Kreuzung. Es war zunächst unklar, für wen die Ampel grünes Licht zeigte. Der 63-Jährige blieb unverletzt.