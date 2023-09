Mann wird in Baugrube unter Erdmassen begraben und stirbt

Bei Arbeiten in einer Baugrube in Aitrach (Kreis Ravensburg) ist ein Mann unter Erdmassen begraben worden und gestorben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, lösten sich große Erdbrocken, als der 54–Jährige in die etwa drei Meter tiefe Grube hinabstieg. Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Technischem Hilfsdienst arbeitete drei Stunden lang an der Bergung des Mannes. Die Rettungskräfte konnten jedoch nur noch seinen Tod feststellen. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte. An der Baustelle wird an der Verlegung eines Kanals gearbeitet.