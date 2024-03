Mann wird geschlagen und gewürgt: Drei Verdächtige in U-Haft

Nachdem sie mutmaßlich einen Mann in einer Flüchtlingsunterkunft in Sigmaringen gewürgt und geschlagen haben, sind drei Verdächtige in Untersuchungshaft gekommen. Das teilte die Polizei zusammen mit der Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Auf Anordnung eines Haftrichters kamen die drei Verdächtigen demnach am Dienstagnachmittag in Untersuchungshaft. Die Ermittlungsgruppe Asyl ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.

Bereits am Sonntag habe ein 23-Jähriger mit dem späteren Opfer gestritten. Der 23-Jährige soll seinen Kontrahenten auf dem Gelände der Landeserstaufnahmestelle zu Boden gebracht und ihn gewürgt haben. Außerdem soll er mehrmals gegen den Kopf des jungen Mannes geschlagen haben, der dadurch mutmaßlich bewusstlos wurde. Zwei 24- und 29-Jährige sollen ebenfalls auf den Mann eingeschlagen und Zeugen aufgehalten haben, einzuschreiten.

Ein Passant befreite den Angaben zufolge den Mann. Alarmierte Security-Mitarbeiter und ein Rettungsdienst versorgten den Verletzten. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Schwere der Verletzungen sowie das Alter des Mannes sind bislang nicht bekannt, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach ist er vermutlich zwischen 18 und 24 Jahren alt.