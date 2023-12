Polizeieinsatz

Mann will Streit schlichten und wird bewusstlos geschlagen

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. (Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild )

Weil er einen Streit schlichten wollte, ist ein Mann in Stuttgart bewusstlos geschlagen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, beobachtete der 42-Jährige in der Nacht zum Sonntag an einer S-Bahn-Haltestelle den Streit von zwei Männern.

Veröffentlicht: 19.12.2023, 10:35 Von: Deutsche Presse-Agentur