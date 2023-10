Mann will Gleise überqueren und wird von Zug erfasst

Ein Mann ist an einem Bahnhof in Mannheim von einem Zug erfasst und verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wollte der 27-Jährige am Morgen vermutlich die Gleise überqueren und bemerkte dabei die durchfahrende Bahn nicht. Obwohl der Lokführer sofort bremste, konnte er den Unfall nicht mehr verhindern. Der 27-Jährige wurde am Bein verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Die Bundespolizei wies darauf hin, dass es lebensgefährlich sei, die Gleise an Stellen zu überqueren, die nicht dafür vorgesehen seien. Manche Züge näherten sich fast lautlos und könnten je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden.