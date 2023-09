Mann will für Einreise nach Deutschland Polizisten bestechen

Um unerlaubt nach Deutschland einzureisen, hat ein Mann am Grenzübergang Konstanz versucht, Polizisten zu bestechen. Der 18–Jährige hatte den Beamten 20 Schweizer Franken angeboten, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Die Beamten hatten am Dienstag einen Reisebus kontrolliert, der von Mailand nach Hamburg fuhr. Dabei stellten sie fest, dass der Mann keine Ausweispapiere für die Einreise nach Deutschland hatte und holten ihn aus dem Bus. Er wurde zurück in die Schweiz geschickt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts einer versuchten Bestechung und einer versuchten unerlaubten Einreise ein.