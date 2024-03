Mann wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft

Ein Mann ist wegen versuchten Totschlags in Remshalden (Rems-Murr-Kreis) in Untersuchungshaft gebracht worden. Der 43-jährige Deutsche soll einen Gleichaltrigen in dessen Wohnung mehrfach geschlagen und lebensgefährlich verletzt haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Das Opfer wurde nach dem Vorfall am Dienstag ins Krankenhaus gebracht. Der Mann schwebte nach Informationen von Donnerstag weiterhin in Lebensgefahr, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Vor der Gewalttat soll es einen Streit zwischen den Männern gegeben haben.