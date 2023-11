Mann von Unbekannten am Hals verletzt

Unbekannte haben am Dienstag in Stuttgart einen 54-Jährigen am Hals verletzt. Die Männer sprachen den 54-jährigen Mann an und forderten von ihm Tabak, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bei einem Gerangel verletzte einer der Täter den 54-Jährigen dann mutmaßlich mit einer zerschlagenen Glasflasche am Hals. Ein Rettungswagen brachte das Opfer in ein Krankenhaus.